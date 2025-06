Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a utilização da caneta emagrecedora, que começou a ser vendida recentemente no Brasil, para o tratamento da obesidade. Antes o uso da caneta só era permitido para o tratamento de diabetes tipo 2. E ainda: Ex-companheira de professora assassinada em São Paulo vira ré no caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!