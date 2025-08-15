Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (15)
Exame confirma que arma encontrada com empresário foi usada no assassinato de gari em BH. Bell Marques passa mal durante corrida de rua em Fortaleza (CE).
Confira nesta edição do JR 24 Horas: A arma utilizada no assassinato do gari Laudemir Fernandes, em Belo Horizonte (MG), foi a mesma encontrada no apartamento do empresário Renê da Silva, apontado como suspeito de cometer o crime. O exame de balística confirmou que a bala que atingiu a vítima partiu da arma apreendida com o suspeito. A Justiça já autorizou a quebra do sigilo telefônico do empresário, que foi reconhecido por testemunhas durante depoimentos. O gari foi morto a tiros depois de uma briga de trânsito. Renê da Silva, que é marido de uma delegada de polícia, está preso e nega que tenha cometido o crime. E ainda: Bell Marques passa mal durante corrida de rua em Fortaleza (CE).
