Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (17)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Governo Federal suspendeu por seis meses o bloqueio para beneficiários e aposentados do INSS que ainda não fizeram a prova de vida. A portaria publicada nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial garante que beneficiários e aposentados recebam o benefício, mesmo se não tiverem feito a prova de vida. E ainda: Gabinete de Segurança de Israel aprova acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas.