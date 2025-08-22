Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (22)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O julgamento do recurso da defesa do ex-jogador Robinho foi retomado, nesta sexta-feira (22), no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes votou, nesta sexta-feira, pela liberdade de Robinho. Com isso, o placar está 2 a 1 pela manutenção da prisão do ex-jogador. O júri faz parte da análise de um pedido da defesa de Robinho, que quer a suspensão da pena definida pela Justiça italiana. E ainda: Polícia prende três suspeitos de ligação com o Comando Vermelho em operação no RJ.



