Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (22)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deve encaminhar, na segunda-feira (25), o relatório final à PGR. Moraes também deve manter o sigilo do documento que traz o indiciamento de 37 pessoas. E ainda: Rio de Janeiro dá início às preparações para o réveillon de Copacabana.