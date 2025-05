Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (23)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Ao menos 12 pessoas ficaram feridas em um ataque com faca, em uma estação de trem na Alemanha. Algumas vítimas precisaram de atendimento médico ainda dentro dos vagões, na estação central de trem de Hamburgo. Segundo a polícia, uma mulher foi presa. E ainda: Bombeiros fazem buscas por corpo de mulher assassinada pelo ex-marido em São Paulo.



