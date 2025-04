Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil recuperou quase meio milhão de reais em objetos roubados por uma quadrilha especializada em invadir imóveis de alto padrão em São Paulo. Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais estiveram em 14 endereços da zona sul da capital e, nesta sexta-feira (25), apreenderam uma grande quantidade de relógios, joias, bolsas de luxo, dinheiro e até quadros de pintores renomados — todos os itens sem nota fiscal. Agora a investigação tenta identificar os receptadores e localizar os verdadeiros donos para fazer a devolução. E ainda: Degradação da Amazônia aumenta 329% em dois anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!