Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foram encontrados os corpos das duas vítimas que desapareceram durante as fortes chuvas em Salvador (BA) e região metropolitana nesta semana. Depois de 48 horas de buscas, foi localizado o corpo de Paulo Andrade, de 18 anos. Ele foi soterrado em um deslizamento na comunidade onde vivia, em uma área central de Salvador. E ainda: Assaltante rouba carro com mulher dentro em posto de combustíveis na Paraíba; câmeras flagraram tudo.