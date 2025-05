Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: As agências dos Correios começaram, nesta sexta-feira (30), a dar atendimento a aposentados e pensionistas do INSS que foram vítimas do esquema de descontos indevidos. O atendimento não acontece em todas as agências, mas foram recrutadas mais de cinco mil unidades para atender aos beneficiários. A lista completa está disponível no site dos Correios. O INSS fez a parceria com os Correios para ajudar quem tem dificuldade em acessar os canais digitais do instituto. Para o atendimento presencial, é preciso levar um documento de identificação. Caso o beneficiário não consiga comparecer, é possível enviar um representante legal, com procuração autenticada. E ainda: Criminosos invadem banco, fazem reféns e explodem caixas eletrônicos no Maranhão.



