Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (6)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Dois homens foram presos suspeitos de roubar uma casa de câmbio em um shopping, no Rio de Janeiro. Eles aproveitaram um evento com pessoas fantasiadas para entrar de máscaras no local. Câmeras de segurança registraram a chegada dos criminosos, que já conheciam a rotina da casa de câmbio por serem ex-funcionários. Eles levaram mais de R$ 50 mil em espécie e barras de ouro. Um dos envolvidos foi identificado por duas pintas no pescoço e, ao ser interrogado, entregou o outro participante da ação. E ainda: Preço da cesta básica cai em 15 capitais brasileiras.



