Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta sexta (7)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Cinco pessoas foram presas suspeitas de participar de roubos de motos de luxo na capital paulista e região metropolitana. Em uma das oficinas vistoriadas, usadas como pontos de receptação, os policiais descobriram como acontecia o transporte das peças roubadas. E ainda: Quadrilha monta falso banco dentro de edifício de luxo em Goiânia (GO).



