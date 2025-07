Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta terça (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Cinco pessoas foram presas durante uma operação para combater roubo de cargas de bebidas, na região metropolitana de São Paulo. Cerca de 50 policiais participaram da operação em Diadema (SP). Além dos cinco suspeitos presos, carros, cartões de crédito e celulares foram apreendidos. Segundo a polícia, as bebidas roubadas eram usadas para abastecer adegas controladas por uma facção criminosa da região. E ainda: AGU aciona STF contra derrubada do aumento do IOF no Congresso.



