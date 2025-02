Confira nesta edição do JR 24 Horas: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça (11) que o cessar-fogo será encerrado, em Gaza, se os terroristas do Hamas não libertarem os reféns até sábado (15). E ainda: Criminosos bloqueiam via expressa e trocam tiros com a polícia no Rio de Janeiro.