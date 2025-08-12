Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu, nesta terça-feira (12), o dono da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira, suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção fiscal. Além dele, o diretor da Fast Shop e um auditor fiscal também foram detidos. Somente em propina, o Ministério Público identificou o pagamento de mais de R$ 1 bilhão. E ainda: Sargento baleada no Rio de Janeiro está em estado gravíssimo.