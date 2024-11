Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas : A violência no futebol fez mais uma vítima em Minas Gerais. Um torcedor do Flamengo foi agredido por atleticanos em um bar, depois da final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte. Richard Bastani está internado no Centro de Terapia Intensiva de um hospital na capital mineira. E ainda: Polícia indicia envolvidos no acidente que matou time de remo.