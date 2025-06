Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (17)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ex-jogador de Corinthians, Atlético Mineiro e seleção brasileira, Jô foi solto nesta terça-feira (17) após o pagamento das dívidas relacionadas à pensão alimentícia. De acordo com o advogado de Jô, amigos dele se reuniram para arrecadar o valor e conseguir a soltura. E ainda: Dez suspeitos de roubar bancos são presos em operação da PF em Salvador (BA) e São Paulo (SP).



