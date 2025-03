Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (18)

O presidente Lula enviou, nesta terça-feira (18), o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. A proposta enviada ao Congresso Nacional também estabelece um desconto parcial para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil por mês, ou seja, o valor pago à Receita vai ser reduzido. E ainda: Nove pessoas são presas em operação contra fraudes ao INSS no Rio de Janeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!