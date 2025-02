Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nos Estados Unidos, os decretos assinados por Donald Trump no primeiro dia de mandato começaram a repercutir. Entre as dezenas de ordens executivas assinadas pelo presidente, dez são voltadas à imigração. Trump quer implementar uma política de deportação em massa. E ainda: Exames de urina detectam presença de arsênio em mais três vítimas no caso do bolo envenenado.