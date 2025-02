Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Com uma dívida bilionária, o Vasco entrou com pedido de recuperação judicial na tentativa de organizar as finanças. A estratégia é viabilizar a SAF, que gerencia o futebol do clube, e também atrair investidores. A expectativa é que a medida proteja o time de bloqueios judiciais que possam comprometer as operações financeiras. E ainda: Governo Federal inicia pagamento de parcela do Pé-de-Meia nesta terça (25).



