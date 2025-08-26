Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (26)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Sabesp vai reduzir a pressão da água em imóveis de São Paulo e região metropolitana a partir desta quarta-feira (27). A intenção é poupar água dos reservatórios e mananciais. A previsão é que essa redução aconteça entre o fim da noite e madrugada, por pelo menos oito horas, todos os dias. Segundo o governo de São Paulo, a medida foi autorizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado. E ainda: Flagrante: máquina de obra cai e quase atinge carro em São Paulo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!