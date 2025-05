Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta terça (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Agentes da Polícia Civil foram às ruas de 12 estados brasileiros para impedir crimes cibernéticos praticados contra crianças e adolescentes. A ação tem como objetivo combater quadrilhas que estimulavam a automutilação, compartilhavam pornografia infantil, além de ameaçar as vítimas. No Espírito Santo, um adolescente de 14 anos foi alvo de busca e apreensão. Ele confessou a prática criminosa, mas os agentes não acharam o conteúdo, pois já havia sido apagado. E ainda: Marina Silva abandona comissão no Senado após discussão com parlamentares.



