Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A luz já voltou para a maior parte dos moradores de Portugal e Espanha, que viveram um apagão sem precedentes na última segunda-feira (28). O blecaute foi responsável por cinco mortes. Segundo autoridades, a queda de energia causou diversos acidentes domésticos. A luz já voltou para a maioria dos 60 milhões de afetados, mas os dois países ainda enfrentam problemas em diversos setores. As investigações sobre as causas do apagão seguem em andamento e, segundo o governo da Espanha, nenhuma hipótese pode ser descartada. E ainda: MP-SP denuncia suspeito de matar Vitória Regina por quatro crimes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!