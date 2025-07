Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A deputada Carla Zambelli foi presa na Itália. Ela estava foragida depois de uma condenação pelo Supremo Tribunal Federal. A sentença é de dez anos e oito meses de prisão pela invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Desde o momento da condenação, Zambelli fugiu e estava vivendo na Itália. Um deputado italiano, Angelo Bonelli, disse ter informado à polícia o endereço da deputada em Roma. No entanto, a defesa disse que ela se entregou. E ainda: Dois jovens são apreendidos após novos ataques a ônibus em São Paulo. Em São Paulo , a capital enfrenta uma onda de vandalismo com mais de 570 ônibus depredados. Recentemente, seis adolescentes atacaram um ônibus na Avenida Interlagos, resultando na apreensão de dois jovens. No Rio Grande do Sul, um ciclone extratropical causou danos significativos, com ventos acima de 100 km/h. Em Shangri-la, uma plataforma marítima foi destruída e, em Rio Grande, um leão marinho foi encontrado na rua, arrastado pela ressaca. O fenômeno climático levou ao frio intenso no sul do Brasil, que também deve atingir Santa Catarina.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!