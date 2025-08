Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Sete pessoas foram presas por suspeita de se passar por policiais e extorquir dinheiro de comerciantes em São Paulo. Na semana passada, três homens que fariam parte da mesma quadrilha já haviam sido presos. Um dos envolvidos teria, inclusive, se disfarçado de vendedor de balas. Durante as prisões nesta terça-feira (5), ao menos R$ 3 mil e falsos distintivos ainda foram apreendidos. E ainda: Mais de 80 mil pessoas ficam desabrigadas após temporais na China.



