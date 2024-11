Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Criminosos se disfarçaram de judeus para invadir um prédio em Higienópolis, bairro nobre da capital paulista e conhecido pela forte presença judaica. Câmeras de segurança do condomínio registraram a tentativa de furto, que aconteceu na madrugada do último sábado (2). E ainda: Passageiro tenta abrir porta de avião durante voo para o Panamá.