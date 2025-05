Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (6)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O chefe de uma quadrilha especializada em roubar motos de luxo foi preso, nesta terça-feira (6), na zona leste de São Paulo. Durante a operação, a polícia localizou também um desmanche clandestino de motos. A quadrilha tinha como alvo preferencial motocicletas de luxo, que custam mais de R$ 100 mil. A polícia chegou aos criminosos com a ajuda de um rastreador em uma das motos roubadas. E ainda: Brasil avança cinco posições e chega ao 84° lugar no ranking internacional de IDH das Nações Unidas.



