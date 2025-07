Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta terça (8)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: A Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, intimou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro é acusado por duas empresas de mídia, ligadas ao presidente Donald Trump, de desrespeitar a soberania dos EUA e emitir ordens para censurar o conteúdo de usuários na rede social Rumble. Segundo o documento, Moraes tem até 21 dias para responder. E ainda: perícia preliminar conclui que jogador Diogo Jota dirigia em alta velocidade antes do acidente que matou ele e o irmão na Espanha.



