Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (06)
Hugo Motta consegue reabrir sessão na Câmara após dois dias de protestos de apoiadores de Bolsonaro
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Após dois dias de protestos de apoiadores de Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Motta, enfim conseguiu realizar a sessão de reabertura do semestre. Mas a pacificação do ambiente político ainda está distante. Foram horas de muita tensão, com a Polícia Legislativa a postos e uma longa interdição dos trabalhos que só terminou por volta das 22h30. Entraram em cena articuladores como o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para obter um acordo e restaurar a autoridade de Motta, que fez um discurso de cerca de 20 minutos e novamente encerrou a sessão. E ainda: Gabriel Galípolo defende a importância do PIX após críticas do governo dos EUA.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas