JR 24H

Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (06)

Hugo Motta consegue reabrir sessão na Câmara após dois dias de protestos de apoiadores de Bolsonaro

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Após dois dias de protestos de apoiadores de Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Motta, enfim conseguiu realizar a sessão de reabertura do semestre. Mas a pacificação do ambiente político ainda está distante. Foram horas de muita tensão, com a Polícia Legislativa a postos e uma longa interdição dos trabalhos que só terminou por volta das 22h30. Entraram em cena articuladores como o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para obter um acordo e restaurar a autoridade de Motta, que fez um discurso de cerca de 20 minutos e novamente encerrou a sessão. E ainda: Gabriel Galípolo defende a importância do PIX após críticas do governo dos EUA.

