Confira nesta edição do JR 24 Horas: A noite foi de clássico pelo Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, com dois gols de Yuri Alberto. Mais de 48 mil torcedores compareceram à Neoquímica Arena para acompanhar o duelo entre Memphis Depay e Neymar. E ainda: Colisão entre dois barcos deixa ao menos seis feridos no Peru.