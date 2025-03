Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma forte chuva causou estragos no Rio de Janeiro. A velocidade do vento passou de 60 km/h e houve queda de árvores. No Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, a água entrou pelo teto alagando as salas de atendimento. Algumas janelas ficaram quebradas. A previsão é de mais chuva nos próximos dias. E ainda: Ucrânia e Estados Unidos esperam resposta da Rússia sobre proposta de cessar-fogo imediato.