Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (13)
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Setor empresarial reage positivamente a pacote do governo contra tarifaço. Síndrome de Tourette é reconhecida como deficiência no Brasil. Demanda por carne de frango alavanca receita líquida da JBS no 2º trimestre. E ainda: Congregação Israelita Paulista celebra 90 anos com concerto beneficente na Sala São Paulo.
