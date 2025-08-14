Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (13)

Defesa de Bolsonaro apresenta as alegações finais no processo sobre tentativa de golpe

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Setor empresarial reage positivamente a pacote do governo contra tarifaço. Síndrome de Tourette é reconhecida como deficiência no Brasil. Demanda por carne de frango alavanca receita líquida da JBS no 2º trimestre. E ainda: Congregação Israelita Paulista celebra 90 anos com concerto beneficente na Sala São Paulo.

  • jr-24h

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.