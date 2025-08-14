Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (13)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Setor empresarial reage positivamente a pacote do governo contra tarifaço. Síndrome de Tourette é reconhecida como deficiência no Brasil. Demanda por carne de frango alavanca receita líquida da JBS no 2º trimestre. E ainda: Congregação Israelita Paulista celebra 90 anos com concerto beneficente na Sala São Paulo.