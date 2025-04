Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (16)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 0 na noite desta quarta (16), pelo Campeonato Brasileiro. O Timão, que jogou em casa, demonstrou maior domínio da bola no primeiro tempo, mas levou dois gols no segundo, sendo um deles de pênalti. A RECORD transmitiu a partida com exclusividade na TV aberta e agora te mostra todos os detalhes. E ainda: Turista norte-americano é baleado durante tentativa de assalto no RJ.