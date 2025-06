Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O tenente-coronel do exército e ex-assessor de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Marcelo Câmara vai ficar preso no batalhão de polícia do exército, em Brasília. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, Câmara descumpriu uma medida cautelar que proibia a utilização de redes sociais por ele ou por terceiros em nome dele. O advogado de Câmara, Eduardo Kuntz, confirmou ao STF que conversou com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, por redes sociais. E ainda: Selic sobe para 15% ao ano e atinge maior patamar em quase 20 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!