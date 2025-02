Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (22)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O apresentador Fausto Silva voltou a ser internado em um hospital de São Paulo devido a uma infecção. De acordo com a família, o tratamento está sendo feito desde o fim de dezembro e a expectativa é de que ele receba alta neste fim de semana. Faustão passou por um transplante de coração em agosto de 2023 e, no começo do ano passado, passou por um transplante de rim. E ainda: Instituto Butantan deve produzir um milhão de doses da vacina contra a dengue neste ano.