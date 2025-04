Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (23)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula aceitou a indicação de Frederico Siqueira Filho, presidente da Telebras, para o Ministério das Comunicações. A escolha foi confirmada pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda. Com um perfil técnico, Siqueira tem mais de 25 anos de experiência em telecomunicações. O cargo está vago há duas semanas, desde que Juscelino Filho pediu demissão após denúncias de desvio de emendas parlamentares. E ainda: Anvisa aprova primeiro remédio indicado para retardar o avanço do Alzheimer.