Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (23)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula conversou com a presidente do México sobre o tarifaço dos Estados Unidos. A conversa tratou da importância de aprofundar relações econômicas e comerciais entre os dois países. Claudia Sheinbaum e Lula também trataram de parcerias na indústria e agropecuária, principalmente no atual momento de incertezas. E ainda: Restituição de dinheiro descontado indevidamente de aposentados no INSS começa nesta quinta (24).



