Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (26)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um laudo da Polícia Científica identificou material genético de dois policiais militares em um carro e em roupas usados na execução de Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo. Os agentes já estão presos. O resultado da perícia foi encaminhado para os investigadores e para a Corregedoria da Polícia Militar. E ainda: Turistas argentinos baleados em praia do RJ estão em estado grave.