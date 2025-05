Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula não deve participar do evento organizado pelas centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalhador. Na véspera do ato, o governo divulgou um balanço do programa que oferece empréstimo consignado para quem tem carteira assinada. Em quarenta dias, as instituições financeiras emprestaram quase R$ 9 bilhões a 1,6 milhões de trabalhadores. O consignado CLT oferece crédito com juros mais baixos do que os cobrados no mercado, usando FGTS como garantia. A meta do governo é alcançar R$ 100 bilhões nos primeiros três meses do programa e a tendência é a redução nas taxas de juros. E ainda: Após oito quedas seguidas, dólar fecha com alta de 0,83%.



