Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas:O presidente Lula deve receber nesta quinta-feira (31) o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que está voltando dos Estados Unidos. Após o adiamento do tarifaço de 50% imposto por Donald Trump para a próxima semana, o governo brasileiro vai traçar um novo plano para socorrer as empresas e setores diretamente afetados. E ainda: Lula recebe ministros do STF depois dos Estados Unidos anunciarem sanções contra Alexandre de Moraes.



