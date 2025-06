Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um novo inquérito contra Carla Zambelli. A Polícia Federal quer saber se a deputada saiu do país para tentar interferir nas investigações sobre a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Moraes também determinou que a PF monitore as redes sociais de Zambelli e que ela seja ouvida em 10 dias. Moraes ainda pediu informações sobre valores e nomes de pessoas que fizeram transferências para contas da parlamentar nos últimos 30 dias. E ainda: Trump anuncia que proibirá a entrada de cidadãos de 12 países nos EUA.