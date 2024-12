Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (4)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: A Corregedoria da Polícia Militar pediu a prisão do soldado que jogou um homem de uma ponte durante uma abordagem policial. O mesmo agente teve um processo arquivado depois de matar um suspeito em março do ano passado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os 13 policiais envolvidos na ação foram afastados e respondem a um inquérito da PM. E ainda: Câmara aprova urgência de parte do pacote de corte fiscal do governo federal.