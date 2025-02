Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Dez lideranças de facções do Rio de Janeiro devem ser transferidas para presídios federais, a pedido do governador Cláudio Castro. O motivo é que os detentos continuam no comando do crime organizado, mesmo dentro das prisões. Ainda não há data para as transferências acontecerem. E ainda: Neymar reestreia pelo Santos com empate.