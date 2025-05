Confira nesta edição do JR 24 Horas: Antes de o Banco Central divulgar a nova taxa de juros, o dólar fechou em alta e a Bolsa ficou estável. A moeda americana fechou com alta de 0,62%, cotada a R$ 5,74. Já o Ibovespa registrou leve queda de 0,09%, aos 133 mil pontos. E ainda: Homem rouba carro com criança de dois anos no banco de trás nos EUA.