Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (9)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula declarou na noite desta quarta (9) que o Brasil vai reagir às taxações dos Estados Unidos. Ele afirmou que, neste momento, não é possível saber as consequências do tarifaço de Donald Trump. Apesar do tom, Lula reforçou que o Brasil vai insistir em uma saída diplomática. Também não descartou procurar a Organização Mundial do Comércio. E ainda: Brasileiros são os mais apaixonados por televisão em toda a América Latina, aponta pesquisa.