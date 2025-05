Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (1º)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Morreu nesta quinta (1º), no Rio de Janeiro, a cantora Nana Caymmi. Ela tinha 84 anos estava internada há nove meses para tratar uma arritmia cardíaca. A artista chegou a colocar um marcapasso, mas não foi suficiente. Segundo o hospital, a morte da cantora se deu por disfunção de múltiplos órgãos. O velório aberto ao público começa às 8h30 e o enterro será às 14h. E ainda: Mais de 75% dos trabalhadores domésticos do Brasil atuam sem carteira assinada.