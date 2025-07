Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (10)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O governo federal avalia quebrar patentes de medicamentos e a tributação de filmes e livros em reação às sobretaxas para produtos brasileiros anunciadas por Donald Trump. Antes de qualquer decisão de retaliação, o governo Lula vai esperar as novas tarifas entrarem em vigor. O Palácio do Planalto anunciou que vai criar um grupo de trabalho para estudar uma possível retaliação aos Estados Unidos. E ainda: Morre menina de 11 anos que caiu em cânion no RS.