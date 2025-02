Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (13)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A oposição ao governo quer derrubar um projeto de lei apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco que pode aumentar a influência do Judiciário em decisões do Executivo. O PL cria regras para o andamento dos chamados processos estruturais, ações coletivas que tentam resolver violações de direitos que afetam muitas pessoas. E ainda: Palmeiras vence Inter de Limeira e São Paulo empata com Velo Clube pelo Paulistão.