Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro do Supremo Alexandre de Moraes pediu que seja marcado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no processo da tentativa de golpe de Estado. Existe a possibilidade de que já se inicie em agosto. A data vai ser definida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, que vai realizar o julgamento. E ainda: Oposição e apoiadores de Bolsonaro entregam carta a embaixadores sobre Alexandre de Moraes.



