Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (14)

Alexandre de Moraes pede que seja marcado julgamento de Bolsonaro em processo da tentativa de golpe

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro do Supremo Alexandre de Moraes pediu que seja marcado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no processo da tentativa de golpe de Estado. Existe a possibilidade de que já se inicie em agosto. A data vai ser definida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, que vai realizar o julgamento. E ainda: Oposição e apoiadores de Bolsonaro entregam carta a embaixadores sobre Alexandre de Moraes.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Alexandre de Moraes
  • BB (Banco do Brasil)
  • BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)
  • Brasil
  • Direitos Humanos
  • Donald Trump
  • Jair Bolsonaro
  • PlayPlus
  • Presidente
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.