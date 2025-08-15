Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (14)
Alexandre de Moraes pede que seja marcado julgamento de Bolsonaro em processo da tentativa de golpe
Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro do Supremo Alexandre de Moraes pediu que seja marcado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no processo da tentativa de golpe de Estado. Existe a possibilidade de que já se inicie em agosto. A data vai ser definida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, que vai realizar o julgamento. E ainda: Oposição e apoiadores de Bolsonaro entregam carta a embaixadores sobre Alexandre de Moraes.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas