Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (17)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Em pronunciamento, Lula classificou o tarifaço americano como uma "chantagem inaceitável". Sem citar nomes, Lula afirmou que os políticos que apoiam a tarifa dos Estados Unidos ao Brasil são "traidores da pátria". Lula também manifestou apoio ao judiciário brasileiro e afirmou que tentar interferir na Justiça é "um grave atentado à soberania nacional". E ainda: Em carta a Bolsonaro, Trump critica Justiça do Brasil.



