Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (21)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: O vice-presidente, Geraldo Alckmin, participou de um encontro com o primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro. O evento do Fórum Econômico Brasil-Portugal aconteceu na sede da Federação das Indústrias de São Paulo e teve como objetivo estreitar ainda mais as relações comerciais entre os países. No ano passado, ambas as nações movimentaram quase R$ 27 bilhões. E ainda: Palmeiras vence o Botafogo-SP de virada e mantém chances de classificação no Paulistão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!